“Il valore del lavoro nel progetto di vita dei migranti”, tavola rotonda alla scuola edile

Il Comune di Padova organizza la tavola rotonda dal titolo "Il valore del lavoro nel progetto di vita dei migranti. Spunti di riflessione ed esperienze a confronto".

Intervengono:

Arturo Lorenzoni, vicesindaco Comune di Padova

Don Luca Facco, Caritas Padova

Fiorenza Menegazzo, Centro per l'impiego di Padova

Christine Rossi, Scuola edile Padova

Assouvi Tsaklidji, ex beneficiario del Progetto Rondine Sprar

Moderatore: Ivan "Grozny" Compasso, giornalista.

Seguono la tavola rotonda una cerimonia di consegna attestati di formazione e la presentazione di un video realizzato nell'ambito del progetto "Safeplace", finanziato dall’Unione Europea, per la riduzione dei rischi nei cantieri e l'incremento della sicurezza e dell’inclusione sociale.

Ingresso libero

Dove

Scuola edile di Padova

via Basilicata, 10 – Padova

Ulteriori dettagli

Il lavoro come strumento privilegiato di inclusione e integrazione è al centro della tavola rotonda "Il valore del lavoro nel progetto di vita dei migranti. Spunti di riflessione ed esperienze a confronto" che si terrà sabato 12 gennaio dalle 9.45 alla Scuola Edile di Padova in via Basilicata 10.

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Ivan Compasso, parteciperanno il vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, don Luca Facco, della Caritas di Padova, Fiorenza Menegazzo, Centro per l'impiego di Padova, Christine Rossi, Scuola Edile Padova, e Assouvi Tsaklidji, ex beneficiario del Progetto Rondine Sprar.

Nel corso della mattinata saranno consegnati anche i diplomi ai dei ragazzi che hanno concluso i percorsi scolastici di Operatore edile e di Tecnico Edile nell’anno formativo 2017-18, ai lavoratori che effettuano i corsi di formazione sulla sicurezza presso la Scuola edile di Padova e ai partecipanti al percorso di Carpenteria e Muratura finanziato dal progetto Sprar.

Il corso di formazione si è svolto alla Scuola Edile nei mesi di novembre e dicembre 2018 e ha coinvolto 8 beneficiari del Progetto Rondine. Cinque di questi beneficiari iniziano nel mese di Gennaio 2019 un percorso di tirocinio con buone possibilità di futura assunzione.

Per informazioni

Scuola edile di Padova

telefono 049 761168

email info@scuolaedilepadova.net

sito www.scuolaedilepadova.net

http://www.scuolaedilepadova.net/2163-2/