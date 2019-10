Il rapper milanese Lazza in concerto all'Hall di Padova

Il rapper milanese arriva live il 15 novembre all'Hall di Padova con il suo Re Mida Tour. Lazza, classe 1994, cattura le prime attenzioni sin da adolescente, quando si fa notare per le sue abilità tecniche messe in mostra nelle battle di freestyle in giro per l’Italia che gli fanno conquistare subito una buona schiera di fan.

Ex membro dei collettivi Zero2 e Blocco Recordz, nel 2017 pubblica il suo primo album con l'etichetta 333 Mob, "Zzala", un disco rap che usa le sonorità odierne e dà importanza non solo alla musica ma anche alla scrittura e tocca un’ampia gamma di umori e atmosfere.

Il suo ultimo album “Re Mida”, pubblicato lo scorso marzo è in vetta alle classifiche e domina sul Web.

Informazioni e contatti

Info biglietti: 060406

Web: https://www.diyticket.it/events/musica/2801/lazza-padova-biglietti

- https://www.facebook.com/officialazza/