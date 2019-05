ITS? Suona Bene! Lazza ospite d’onore del contest musicale dei talenti veneti al Parco della Musica

Sarà Lazza, uno dei rapper emergenti del panorama musicale italiano, l’ospite di eccezione dell’evento “ITS? Suona bene!” del prossimo 2 Giugno al Parco della Musica di Padova.

L’artista milanese vanta più di 30 milioni di visualizzazioni sul proprio canale Youtube e oltre 300mila follower su Instagram. Dopo il successo dell’album di esordio Zzala (2017), è già in tour per la presentazione del nuovo disco, Re Mida, che ha debuttato in prima posizione in Classifica FIMI.

Corsi di alta specializzazione post-diploma

ITS? Suona Bene! è il contest musicale promosso dall’assessorato regionale all’istruzione e formazione e dal Miur per far conoscere il mondo degli ITS Academy Veneto, corsi di alta specializzazione post-diploma creati sulle figure professionali più richieste dal mercato del lavoro.

L’obiettivo dell’evento è coinvolgere gli studenti che si avvicinano al diploma di maturità per far loro scoprire le opportunità formative offerte dai 40 percorsi ITS Academy Veneto, che garantiscono un’occupazione all’88% dei frequentanti entro i sei mesi dal diploma. Per questo motivo il contest si rivolge ai talenti musicali delle scuole superiori in Veneto.

I ragazzi – 7 band e 2 solisti - che si esibiranno dalle 17 alle 20 sul palco del Parco della Musica sfidandosi a colpi di inediti sono: Fly Down, Tempo Perso Band, Falling Goats, Long Time, Off-Axis, No Job, Racoonti, michiamanolorenz, Sarah.

L’evento sarà condotto da Masha Zirpoli Dj e Leo di Radio Company, che accompagneranno per tutta la serata gli artisti in gara intrattenendo il pubblico con un dj set di apertura.

Il vincitore di ITS? Suona Bene! sarà scelto da una giuria tecnica e da una giuria popolare, formata dal pubblico presente e dagli utenti connessi al profilo Instagram @itsacademyveneto che potranno votare in diretta. In palio l’opportunità di realizzare un videoclip professionale dell’inedito presentato.

Per conoscere tutti gli artisti in gara è possibile consultare il sito dedicato www.itsacademy-veneto.com/suonabene.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/593337724495400/