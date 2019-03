Lazza "Re Mida" instore tour alla Mondadori Bookstore il 7 marzo 2019

Dalla classica al rap la musica senza confini di uno degli esponenti di punta della nuova scena urban italiana

Lazza

Al via l’Instore tour per presentare il nuovo album“RE MIDA”

Giovedì 7 marzo a Padova (ore 15)

Mondadori bookstore (piazza Insurrezione 3)

Al via l’instore tour per presentare “RE MIDA”, il nuovo disco del talentuoso rapper, producer e pianista Lazza, prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Records/Universal Music.

Il rapper milanese si contraddistingue sia per le sue abilità tecniche sia per per le sue doti di pianista, Lazza infatti si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e non manca di ricordarlo ai suoi live, durante i quali dimostra che la musica non ha confini sedendosi davanti al piano. Ultimamente, inoltre, si è messo in mostra anche per le sue doti da producer che ribadiscono come conosca bene la musica.

“RE MIDA”, che esce a due anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, è stato anticipato dai brani “Porto Cervo” e “Gucci Ski Mask” feat. Guè Pequeno

Questa la tracklist del disco:

Per Sempre

Box Logo feat. Fabri Fibra

Re Mida

Morto Mai

Netflix

Superman

2 Cellulari

Cazal feat. Izi

24H

Catrame feat. Tedua

Povero Te

Desperado

Iside feat. Luche

Gucci Ski Mask feat. Gue Pequeno

Porto Cervo

La Deluxe Edition conterrà, oltre al cd, la Mob Bandana e 2 Bonus Tracks:

No Selfie feat. Giaime

Netflix Remix feat. Kaydy Cain

Classe 1994, nel 2016 Lazza entra in 333 Mob, etichetta con la direzione artistica di due figure importanti della scena: Slait e Low Kidd. Ad aprile 2017 pubblica Zzala, il suo disco di esordio per 333 Mob in cui mette in luce anche le sue doti di pianista. In parallelo alla pubblicazione dei singoli Mob (feat. Salmo e Nitro), certificato oro da Fimi/GfK Italia, e Lario, diventato di culto tra il pubblico anche nella sua versione remix vede la partecipazione di Fabri Fibra, Lazza parte per un lungo tour sold out accompagnato da Low Kidd e Slait. Nel 2018 Lazza, poco dopo aver ottenuto la certificazione oro per Zzala, torna sulle scene con Porto Cervo, che prodcue insieme a Low Kidd, un brano che lo porta a collaborare con la cantautrice pop Dolcenera. Anche questo pezzo, tra YouTube e Spotify, arriva a circa 20 milioni di streaming, dato che evidenzia l’attenzione sempre maggiore del pubblico nei confronti di Lazza e della sua musica. A gennaio 2019 arriva la collaborazione con Guè Pequeno su Gucci Ski Mask, ulteriore riconoscimento del talento di Lazza da parte di uno dei più grandi rapper italiani.