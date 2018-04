Le Orme con David Cross al Fishmarket

Dopo 52 anni di attività Le Orme, malgrado non sia presente da anni sul palco sanremese o nelle trasmissioni legate alla nostalgia degli anni passati, è ancora acclamata e richiesta sul fronte internazionale. La storica band veneziana anche quest’anno è stata invitata in Giappone per due concerti a Tokyo l’8 e il 9 maggio e il prossimo autunno parteciperà a un festival a Città del Messico, oltre ad avere in programma un tour estivo italiano con numerose date già confermate.

La tappa padovana sarà ospitata dal Fishmarket il 14 aprile.

Inizio concerto 21.15

Apertura porte: 20.30

Il nuovo tour

Nei concerti in programma in Italia da metà aprile, sul palco con Le Orme ci sarà lo special guest David Cross, grande artista e virtuoso del violino.

Il tour partirà il 13 aprile da Roma passando per Padova, Perugia, Bologna e Conegliano Veneto e si chiuderà a Brescia il 20 aprile.

Le Orme e David Cross presenteranno due ore di spettacolo in cui, oltre a un doveroso omaggio alla storica band in cui David ha militato, i King Crimson, il pubblico potrà ascoltare una compilation dei brani che hanno reso famose Le orme in tutto il mondo.

La formazione sul palco vede: Michi Dei Rossi (batteria e percussioni), Michele Bon (organo hammond, tastiere, sinth, guitar simulator e cori), Alessio Trapella (voce, basso, chitarra e pedal bass) e lo special guest David Cross (violino).

Biglietti

Biglietto posto a sedere: 20 euro

Biglietti posto generico: 15 euro

Prevendite disponibili da giovedì 5 aprile a Il 23 Dischi

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

