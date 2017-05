Le Staffe, primo appuntamento della stagione

Mercoledì 10 maggio si da il via alla terza stagione de Le Staffe, come di consueto presso gli impianti delle Padovanelle in via dell' ippodromo a Padova.

Se la stagione e le temperature ancora stanno facendo le bizze, ci penserà il contenitore musicale/ricreativo/culinario di Padova Est a dare un po' di colore e di calore alle serate padovane, e se proprio non dovesse andar bene con il meteo, lo spazio coperto assicura a tutti i presenti il proseguimento della serata all' asciutto.

Mercoledì la proposta spazierà dall' aperitivo alla cena e al dopocena, con le proposte dei cocktail bar e della birreria (due le novità, Bamboo e Bartolomeo) e del multiristorante (anche qui interesanti new entry, Gourmetteria, pizzeria Savonarola e la nuova Griglieria).

In consolle dj set a base di house music e di ritmi ambient e chill out a cura di Markino Dj.

Come di tradizione, ingresso gratuito e possibilità di accesso dalle 18 alle 02 di notte.

Grazie per eventuale considerazione.