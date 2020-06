Le Vibrazioni in Orchestra di Beppe Vessicchio al Geox di Padova

ATTENZIONE: nuova data 5 febbraio 2021 al Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)

Il concerto de le Vibrazioni in Orchestra di Beppe Vessicchio, previsto al Gran Teatro Geox di Padova il 5 dicembre 2019, rimandato poi a venerdì 3 aprile 2020 alle ore 21.15, rimandato al 16 maggio durante il periodo di Lockdown e rinviato in seguito al 30 ottobre, è posticipato a venerdì 5 febbraio 2021 ore 21.30.

Gran Teatro Geox - Padova

Uno spettacolo unico in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio

Con le medesime modalità di fruizione, i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data, senza la necessità di particolari cambi o comunicazioni.

Il concerto sarà speciale: il rock della band milanese incontrerà per la prima volta la musica classica in un inedito viaggio live nei più importanti teatri d’Italia. Uno spettacolo in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio.

Tra i brani che saranno proposti nei concerti de “LE VIBRAZIONI IN ORCHESTRA DI E CON BEPPE VESSICCHIO”, anche l’ultimo singolo “L’AMORE MI FA MALE”, prodotto da 432 e distribuito da Artist First, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano dal ritmo incalzante che unisce il sound rock caratteristico de LE VIBRAZIONI a sonorità latine, scritto da Francesco Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli (anche produttore artistico).

Le Vibrazioni nascono nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. Nella primavera del 2003, con il singolo “Dedicato A Te” conquistano il grande pubblico. In seguito a questo straordinario successo, nello stesso anno pubblicano il loro primo album, “Le Vibrazioni”, le cui vendite superano le 300.000 copie. Il 2017 è l’anno della reunion: il gruppo ritorna sulle scene esibendosi per la prima volta insieme dopo 5 anni e con la formazione originale. Nel 2018 sono tra i protagonisti del 68° Festival di Sanremo con il brano “Così Sbagliato”, contenuto poi nel disco “V” (Artist First/L’Equilibrista), che riscuote un ottimo successo di pubblico e critica, balzando subito in testa alle classifiche radiofoniche. Seguono i due singoli “Amore Zen” e “Pensami Così”, che, insieme al brano sanremese, contano oltre 10 milioni di stream e 12 milioni di views su YouTube, garantendo inoltre alla band una permanenza in Top 20 dell’airplay radiofonico per 10 mesi consecutivi. Nel 2019 pubblicano il singolo “Cambia” e festeggiano i 20 anni di carriera con un concerto – evento al Mediolanum Forum di Assago, insieme a tanti ospiti

Biglietti per la nuova data disponibili su zedlive.com, ticketmaster.it e presso i punti vendita autorizzati.

