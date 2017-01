Leandro Barsotti presenta “L’amore resta” alla Libreria Pangea

Dopo il successo dell’inaugurazione di sabato 21 gennaio, “Il giro del mondo in 80 blogger” inizia il ciclo di incontri con scrittori di viaggio che presenteranno i loro libri e racconteranno le loro esperienze. Mercoledì 25 gennaio alle ore 18 alla Libreria Pangea appuntamento con Leandro Barsotti, autore, compositore, giornalista e scrittore, che presenterà il suo romanzo “L’amore resta”. Un’occasione in più per visitare la mostra fotografica e dare un sostegno alla causa di Marta4kids. Modera l’incontro Maila Bertoli, guida turistica. Ingresso libero.

“C’è una ragione per tutto ciò che accade. E non ha importanza che tu la conosca: importa solo che tu sappia che è lì per te. Perché se è vero che tutto può finire, è vero anche che tutto può rinascere”. È questa la frase scelta da Leandro Barsotti per il risvolto della copertina del suo primo romanzo. “L’amore resta” racconta di un pubblicitario al seguito di una missione umanitaria in Etiopia, alle prese con due relazioni sentimentali: la prima con una donna italiana con la quale ha un rapporto cerebrale e la seconda con una donna africana con la quale condivide una semplice e intensa fisicità. Flashback e colpi di scena, lettere d’amore e intercettazioni telefoniche si tingono di giallo quando il protagonista viene arrestato per terrorismo e vive l’esperienza del carcere.

Leandro Barsotti è autore, compositore, scrittore e giornalista. Vive a Padova. Come cantautore ha realizzato cinque album negli anni Novanta, ha partecipato a due festival di Sanremo e un premio Tenco; il suo maggior successo è stato il brano “Mi piace”. Come giornalista lavora nel quotidiano “Il Mattino di Padova” (gruppo Espresso). Nel 2007 ha scritto “Il jazz nel burrone”, una biografia romanzata (accompagnata ad un cd) dedicata al cantautore francese Serge Gainsbourg. “L’amore resta” è il suo primo romanzo.

“Il giro del mondo in 80 blogger” è una mostra fotografica di viaggio raccontata da 80 travel blogger italiani a sostegno di Christian Cappello, il compagno di Marta Lazzarin, la blogger di viaggi vicentina morta nel dicembre 2015 assieme al bimbo che portava in grembo. Christian sta girando l’Italia a piedi per raccogliere fondi per la Onlus “Marta4Kids” che lui stesso ha fondato per combattere la fibrosi cistica. La mostra, realizzata grazie al contributo di Unipol Banca, si terrà dal 21 gennaio all’11 febbraio alla Libreria Pangea di Padova ad ingresso libero. Le fotografie sono in vendita e il ricavato andrà alla Onlus Marta4kids, sarà possibile anche lasciare una donazione direttamente in sede di mostra o tramite IBAN.

Il giro del mondo in 80 blogger è realizzato grazie al contributo dell’istituto bancario Unipol Banca con la collaborazione di RCE Foto, AITB Associazione Italiana Travel Blogger e Libreria Pangea. Si ringraziano per la collaborazione e l’organizzazione: Paola Annoni, Andrea Antoni, Alberto Botton, Angela Forin, Cristina Pasin, Simone Sartori e Roberta Zennaro.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 BLOGGER

mostra fotografica a sostegno di #Marta4kids

Libreria Pangea

Via San Martino e Solferino 106 - Padova

dal 21 gennaio all’11 febbraio 2017

inaugurazione sabato 21 febbraio ore 18

Orari di apertura:

dal martedì al sabato ore 9.30-12.30 15.30-19.30

lunedì ore 15.30-19.30

ingresso libero

www.libreriapangea.com

Hashtag

#80blogger

#marta4kids #IlTuoRespiro #UnipolBanca

Contatti

www.facebook.com/girodelmondoin80blogger

80blogger@gmail.com

Marta4kids ONLUS

http://blogdiviaggi.com/

http://blogdiviaggi.com/blog/2016/01/24/marta4kids

info@marta4kids.com

Per chi volesse donare:

UNICREDIT BANCA Intestatario conto Marta4kids

IBAN: IT48X0200860260000104117188

BIC SWIFT: UNICRITM1P26

