Leburn Maddox “Revolution Tour 2020” all’osteria Barabba

Un altro evento di respiro internazionale all'osteria Barabba di Padova. Lunedì 13 gennaio alle ore 2130 il live del famoso chitarrista americano Leburn Maddox.

La carriera di Leburn è iniziata negli anni 70. Chitarrista che ha avuto alle spalle collaborazioni con James Brown e George Clinton.

In qualità di membro del JCB, Leburn ha condiviso i palchi con artisti di fama mondiale come Chaka Khan, Patti La Belle, Lionel Ritchie, il signor Bill Withers, Kool & the Gang, Motherâ ,S Finest, Gil Scott Heron, Cameo, LTD, Rose Royce, Tavares, Chic, KC & The Sunshine Band e la sorprendente Larry Graham & Graham Central Station.

Leburn è stato inoltre sul palco con il signor John Lee Hooker . Dopo 2 anni di spettacoli accecanti di Hong Kong (95-97) con il californiano cantante, autore, produttore Bruce Parker, Leburn è emigrato nel Regno Unito, dove continua ad entusiasmare il pubblico e spettacoli . Ha suonato ancora con Debbie Harry e Blondie, Chaka Khan, Marcus Malone, Lightnin Willie, Giles Hedley e l’Aviator e The Hamsters.

Leburn ha anche avuto il piacere di fare musica con altri luminari come Verdine White (EW & F), Jeff Healy, Jimmy Castor, Jonny Greenwood, Joss Stone, Alex Degrassi, Jonathan Joseph, James Vargas, Myron Dove, Jimmy DeGrasso, Wally Ingram, Kaya Pryor, Jondi Mac, Oli Brown e molti altri…

In breve

Lunedì 13 gennaio ore 21

Grande ritorno al Barabba

Leburn Maddox - Live Show

Il travolgente chitarrista americano torna con il suo nuovo tour italiano

Revolution 2020

Ha condiviso il palco con artisti che hanno fatto la storia del rock and blues mondiale

Prenotazioni tavoli 0498716845

Leburn Maddox "Usa Funky

Leburn Maddox Guitar & Voice

Paolo Pewee Durante Hammond & Voice

Jacopo Coretti Drums

https://www.facebook.com/events/2548405568815088/