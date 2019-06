Legal Day al Bo, l'università di Padova diventa la capitale del mercato legale 4.0

La Scuola di Giurisprudenza di Padova e 4cLegal presentano il primo Legal Day italiano, in programma presso Palazzo Bo il prossimo 27 giugno. L’Università degli Studi di Padova diventa la capitale del Mercato Legale 4.0 ospitando il primo evento dedicato al futuro del mercato legale. Innovatori, accademici, giuristi d’impresa, avvocati, specialisti di legal procurement, pionieri della comunicazione legale ed head hunter si confronteranno in modo aperto, profondo e senza pregiudizi su una nuova idea di mercato legale e sul ruolo della Scuola di Giurisprudenza nella formazione dei futuri giuristi. Un evento al quale l’intera community legale è chiamata a partecipare per scrivere una nuova pagina del nostro mercato.

Il programma dell’evento prevede, in una giornata di incontri e dibattiti che darà il via ad una riflessione globale sul presente e il futuro della professione legale, quattro tavole rotonde tematiche e interventi dedicati alla presentazione dei nuovi percorsi formativi della Scuola di Giurisprudenza e di sintesi dei trend di settore che si vanno delineando.

Nella cornice del cortile interno di Palazzo del Bo sono previsti desk tematici gestiti da studi legali, imprese, associazioni di categoria, esperti di legal head hunting, operatori della comunicazione, del marketing e del business development in ambito legale, esperti di PR, esponenti dei licei territoriali e rappresentanti della Scuola di Giurisprudenza di Padova. Saranno disponibili presentazioni e materiali per aggiornarsi sui principali trend del mercato legale e del mondo del lavoro.

L’evento avrà una sua versione in live streaming condotta da Andrea Cabrini, Managing Editor per ClassCnbc, ClassLife, ClassTv e Condirettore di MilanoFinanza, con interviste in diretta a tutti i protagonisti dell’iniziativa e al pubblico presente. L’appuntamento è su www.4clegal.com a partire dalle ore 9.

#ScuolaDiGiurisprudenza4_0

In un mercato legale che cambierà nei prossimi anni più di quanto è cambiato negli ultimi secoli, la vera scommessa è delineare il nuovo ruolo della Scuola di Giurisprudenza. 4cLegal indice in questo senso l’iniziativa #ScuolaDiGiurisprudenza4_0, che promuove l’invio di brevi video in cui i partecipanti al progetto suggeriscano idee e proposte per il futuro della formazione accademica in Giurisprudenza.

Scuola di Giurisprudenza di Padova – Costituitasi formalmente nel 1222, l’Università dei Giuristi - Universitas iuristarum - rappresenta il nucleo fondativo dell’Università di Padova, connotandosi immediatamente come università “libera”, centro nevralgico di studio e ricerca di fama internazionale. Divenuta Facoltà di Giurisprudenza nel 1872, ha mantenuto sempre ai vertici il nome degli studi giuridici a Padova, protagonista di una storia improntata alla ricerca di “un sapere capace di leggere in profondità la dinamica delle relazioni interpersonali”, alimentato da “una tradizione di alta sapienza giuridica, un intreccio di tecnica legale e di cultura umanistica che tuttora connota gli studi giuridici a Padova” (Giuseppe Zaccaria, Magnifico Rettore 2009-2015). L’esperienza accademica della Facoltà di Giurisprudenza si chiude il 31 dicembre 2011 per proseguire con la Scuola di Giurisprudenza. Un rinnovamento volto a una necessaria riorganizzazione e che, tuttavia, già dalla particolare denominazione, unisce presente e futuro a una lunga tradizione d’eccellenza.

4cLegal – Fondata nel 2014, 4cLegal nasce per innovare in modo utile e concreto il mercato legale attraverso la creazione del primo marketplace digitale di servizi legali per il mondo corporate (www.4clegal.com). Mediante la propria piattaforma, 4cLegal promuove il cosiddetto “Beauty Contest Digitale”, invitando studi legali specializzati a formulare ad aziende offerte di assistenza professionale contenenti informazioni circa esperienze, competenze, organizzazione dello studio legale e costi dell’assistenza professionale, sostenendo in questo modo, quali principi fondativi del processo di affidamento di incarichi, apertura, trasparenza, concorrenza, meritocrazia e simmetria informativa.

La partecipazione è libera e gratuita. Per una migliore organizzazione si chiede di comunicare la partecipazione registrandosi.

Info web

Pagina web dell’evento: www.4clegal.com/legal-day

Iniziativa #ScuolaDiGiurisprudenza4_0: www.4clegal.com/legal-day#your-legal

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1206227492885252/

https://ilbolive.unipd.it/it/event/legal-day