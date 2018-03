“Legalità e dignità non bruciano”, spettacolo contro le mafie all'auditorium Ramin

In occasione della XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie celebrata mercoledì 20 marzo e a cui ha aderito anche il comune di Cadoneghe, ente socio di Avviso Pubblico, mercoledì 28 marzo alle 21 all’auditorium Ramin va in scena “Legalità e dignità non bruciano”.

Uno spettacolo di reading e musica a sostegno dell’Asd di Librino (Catania) I Briganti, fatta oggetto di attentato mafioso.

Con la partecipazione di studenti ed ex studenti del liceo Curiel.

Regia: Isabella Pegoraro.