Legambiente40: la festa di compleanno in diretta Facebook dell'associazione

Il 20 maggio del 1980 si costituisce formalmente la Lega per l’Ambiente dell’Arci. È il battesimo di un’associazione con un progetto ambizioso, di un’avventura che compie 40 anni e mercoledì 20 maggio 2020 alle 21.30, si festeggia tutti insieme con una serata speciale in diretta sui siti internet e sulle pagine Facebook di Legambiente e La Nuova Ecologia. Ci saranno alcuni dei compagni di viaggio e di battaglie dell’Associazione: dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla presidente del Kyoto Club Catia Bastioli, dalla professoressa dell’Università di Siena e luminare mondiale di marine litter Cristina Fossi al presidente di Libera Luigi Ciotti. La serata sarà moderata da Filippo Solibello, conduttore della trasmissione Caterpillar di Radio Rai2, e vedrà la partecipazione di un ospite speciale: Piero Pelù.

Un anniversario importante che viene arricchito da La nostra Italia. I 40 anni di Legambiente, un libro dedicato alle sue conquiste, a cura di Enrico Fontana, in collaborazione con Luisa Calderaro, Fabio Dessì e Francesco Loiacono. Attraverso il caleidoscopio dei contributi di 80 dirigenti dell’associazione e di 28 interviste a compagni di viaggio – tra cui l’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, Maurizio Costanzo, la presidente del Kyoto Club Catia Bastioli, il cantante rock Piero Pelù, Don Luigi Ciotti e Maurizio Landini – emergono le attività di un’associazione visionaria e pragmatica. Le sue scelte, a volte spiazzanti, sono raccontate secondo un Vocabolario del cambiamento che va da Abusivismo a Volontariato, passando per Animali, Beni comuni e culturali, Citizen science, Clima ed energia, Economia circolare, Legalità, Mobilità, Nucleare, Plastica, Scuola, Suolo, Vertenze: 33 voci per rileggere i suoi primi quarant’anni e guardare al futuro.

Basta sostenere la campagna Tartalove con una donazione minima di 5 euro per ricevere l’edizione digitale (PDF) de “La nostra Italia. I 40 anni di Legambiente”: un lavoro durato un anno, che ricostruisce la storia di Legambiente ma anche quella di un Paese che in questi quarant’anni è cresciuto: nella tutela dell’ambiente e della salute, nella diffusione delle energie rinnovabili e dell’economia circolare, grazie all’impegno di centinaia di migliaia di volontari.

La cronologia e la storia in pillole di Legambiente sono sul sito https://www.legambiente.it/40anni/ dove sono raccolti anche foto, post e tweet del museo virtuale di #legambiente40.

