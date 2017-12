Legami spezzati, incontro di spiritualità e religiosità a Torreglia

Domenica 17 dicembre dalle 12.30 alle 15.30 a Villa Sacro Cuore di Torreglia si svolge un incontro di spiritualità per persone che vivono un legame spezzato, per il ciclo di incontri Legami spezzati, l’itinerario di appuntamenti di dedicati a chi vive un legame spezzato (separazione o divorzio) o una nuova unione, proposti dall’Ufficio di Pastorale della Famiglia della Diocesi di Padova.

L’appuntamento sarà l’occasione per condividere insieme il pranzo e una testimonianza di Natale.

L’itinerario Legami spezzati è caratterizzato dalla condivisione del proprio vissuto, con l’obiettivo di offrire spazi e opportunità di riconciliazione: con se stessi, con il coniuge e i parenti, con la comunità ecclesiale.

INFORMAZIONI

Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia

ufficiofamiglia@diocesipadova. it

www.diocesipadova.it/ ufficiofamiglia

049.8771712