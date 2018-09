"La legge dello specchio: percorso per migliorare le relazioni", incontro ad Albignasego

Domenica 30 settembre primo incontro/presentazione "La legge dello specchio: percorso per migliorare le relazioni". Un percorso sui 7 specchi esseni per conoscere meglio se stessi e comprendere le nostre relazioni. La nostra realtà interiore viene rispecchiata dal mondo esterno, dagli altri e da tutto ciò che attiriamo nella nostra vita.

“Aggiusta l’interno e l’esterno si aggiusterà da solo” Siddharta

La legge dello specchio è fondamentale per l’evoluzione dell’essere umano, da un senso all’esistenza e permette la trasmutazione alchemica delle emozioni. Un lavoro teorico ed esperienziale che permette di migliorare il rapporto con se stessi, con gli altri, con il lavoro, con il denaro e con la vita in generale. Le basi di questa conoscenza iniziatica profonda derivano dall’antico popolo Esseno e sono uno strumento unico che ci permette di interpretare la realtà in un modo completamente differente.

10 incontri una domenica al mese da ottobre a giugno dalle 9.30 alle 14.30. E’ possibile partecipare anche ai singoli incontri

1° modulo 30/9 Ridefinire il sé con i 7 specchi esseni , tutto ciò che accade ha un senso profondo.

2° modulo 21/10 Attraverso gli altri comprendo chi sono

3° modulo 11/11 Ciò che giudico mi appartiene.

4° modulo 23/12 Relazioni amorose innamoramento e sessualità

5° modulo 13/1 La realtà riflette le tue credenze interiori

6°modulo 17/2 Rapporto con i genitori, rapporto con il divino

7°modulo 10/3 Ogni sfida è un’opportunità di crescita, riscopri il tuo potenziale.

8° modulo 14/4 Abbondanza, denaro,lavoro

9° modulo 19/5 Dal giudizio al discernimento, dall’attacamento alla libertà, dalla dipendenza all’essere autentico.

10° modulo 9/6 Consapevolezza e accettazione tutto è perfetto così com’è!

A chi frequenta tutti i moduli verrà consegnato un Attestato di Partecipazione. Conduttore : Elisa Campagnaro Naturopata - Operatrice in tecniche di rilascio emozionale con Master in Arti Terapie integrate

