Torna l'appuntamento, mercoledì 12 settembre alle 18, "LeggiAmo i libri a voce alta", letture per bambini alla biblioteca civica.

Reading letterario partecipato che si terrà in Biblioteca Civica, occasione inusuale per condividere emozioni e scambiare consigli di lettura.

Si può partecipare come lettori, portando il proprio contributo a voce alta, leggendo quanto hai scelto sulla suggestione e libera interpretazione del tema proposto, o come uditori, prestando il proprio orecchio alla voce degli altri.

Calvino ci insegna l'importanza dell'orecchio, ma l'ascolto ha bisogno di una voce, di più voci. "Chi comanda a racconto non è la voce è l'orecchio", I. Calvino, Le città invisibili.

Informazioni

Partecipazione gratutita.

Biblioteca Civica

Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

prenota in biblioteca o telefona al numero 049 8204811 (max 15 persone)

