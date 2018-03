LeggiAmo i libri a voce alta, letture per bambini alla biblioteca Brentella di Padova

Prosegue l’iniziativa di lettura condivisa rivolta ad adulti e bambini, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Padova.

Per i più piccoli sono previste letture animate e laboratori in diverse biblioteche. Agli adulti è invece dedicato un reading letterario partecipato che si svolge alla Biblioteca Civica.

L'incontro

Appuntamenti per i bambini:​

Biblioteca Brentella, via Dal Piaz, 3

martedì 20 marzo, ore 16.30 - per i bambini/e di 6/7 anni

Per partecipare è necessario prenotare direttamente in biblioteca o telefonando al numero 049.8205067.

Informazioni

Biblioteca Civica

049.8204811

biblioteca.civica@comune.padova.it