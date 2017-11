LeggiAmo i libri a voce alta, letture per bambini alla biblioteca Valsugana di Padova

Prosegue l’iniziativa di lettura condivisa rivolta ad adulti e bambini, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Padova.

Per i più piccoli sono previste letture animate e laboratori in diverse biblioteche. Agli adulti è invece dedicato un reading letterario partecipato che si svolge alla Biblioteca Civica.

Appuntamenti per i bambini:

Biblioteca Valsugana, via Astichello, 18

giovedì 7 dicembre, ore 16.30 - per i bambini/e di 3/6 anni

Per partecipare è necessario prenotare direttamente in biblioteca o telefonando al numero 049.8647015

Biblioteca Bassanello, via Dell’Orna, 21

giovedì 14 dicembre, ore 16.30 - per i bambini/e di 3/6 anni

Per partecipare è necessario prenotare direttamente in biblioteca o telefonando al numero 049.8205037

(massimo 15 bambini)