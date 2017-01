LeggiAmo i libri a voce alta, reading per adulti alla Biblioteca Civica di Padova

Ritorna nelle biblioteche di Padova la rassegna "LeggiAmo i libri a voce alta", con eventi dedicati sia a bambini e ragazzi che agli adulti.

Nelle biblioteche decentrate i più piccoli potranno godere di letture animate e potranno esprimere la propria creatività in stimolanti laboratori.

Agli adulti sono invece dedicati due reading letterari partecipati, che si terranno in Biblioteca Civica, occasione inusuale per condividere emozioni e scambiare consigli di lettura in cui ciascun partecipante legge brani o poesie sul tema proposto.

I PROSSIMI EVENTI - BAMBINI E RAGAZZI

I PROSSIMI EVENTI - ADULTI

INFORMAZIONI

Ingresso libero.

Biblioteca Civica - via Altinate, 71

Prenota in biblioteca o telefona al numero 049.8204811.

Massimo 15 persone.