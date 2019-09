"Mattoncini alle Terme", manifestazione dedicata alle costruzioni in Lego ad Abano

Ritorna nel fine settimana - sabato 7 e domenica 8 settembre – Mattoncini alle Terme, la manifestazione dedicata alle costruzioni in Lego. Abano Terme si conferma punto di ritrovo per gli appassionati dei celebri mattoncini colorati, inventati in Danimarca negli anni ’50 e divenuti uno dei giochi più amati della storia. La due giorni, promossa dall’Assessorato alle Manifestazioni in collaborazione con l’associazione CLV - Lego User Group, che si svolgerà all’interno del Palazzetto dello Sport di via Vittorino da Feltre. All’interno degli spazi al coperto saranno ospitate decine di opere, realizzate da appassionati costruttori in mattoncini lego. Le “sculture” esposte rappresenteranno le più svariate tematiche di ambientazioni anche di grandi dimensioni con riproduzioni di paesaggi naturali con trenini, imbarcazioni, animali, ambienti lunari, navi spaziali e tanto altro ancora.

«Ritorna dopo il grande successo della prima edizione “Mattoncini alle Terme”, una manifestazione che vogliamo far crescere anche nei prossimi anni, sia in termini di espositori che di partecipazione» dichiara l’Assessore Berto.

Sempre all’interno della manifestazione sarà allestita un’area gioco libera a disposizione di bambini e appassionati. Il programma di Mattoncini alle terme conferma inoltre il concorso per giovani costruttori che ha già raccolto finora numerose adesioni. Il concorso è aperto a tutte le opere originali realizzate da bambini e bambine tra i 6 ed i 13 anni, è possibile iscriversi fino a venerdì 6 settembre compilando il modulo online presente sul sito www.clvlug.it.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, sarà aperta sabato 7 settembre dalle ore 10 alle 19 e domenica 8 dalle 10 alle 18.

Info web

https://www.facebook.com/events/337185836979418/

www.clvlug.it