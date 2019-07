"Leo Da Vinci" missione Monna Lisa, spettacolo al palasport di Trebaseleghe

Giovedì 11 luglio alle 21 all’anfiteatro del Palasport di Trebaseleghe (via don Orione 6), la compagnia teatrale Gli Alcuni torna a divertire il pubblico con il nuovo spettacolo per bambini “Leo da Vinci” che – nell’anniversario dei 500 anni dalla morte del genio toscano – porta in scena un inedito Leonardo da Vinci quindicenne, visto insieme ai suoi amici Lisa e Lorenzo. Uno spettacolo molto divertente che vede in scena due personaggi conosciuti e amatissimi dai bambini: il CAPI (Sergio Manfio, che firma anche la regia) e l’ASSISTENTE (Francesco Manfio), i quali sapranno, come di consueto, entusiasmare e coinvolgere bambini e ragazzi.

Leo Da Vinci missione Monna Lisa con Il Capi e l’Assistente: Il Capi e l’Assistente stanno preparando un nuovo film che ha come protagonista il giovane genio Leonardo da Vinci. Leonardo sogna di poter volare e condivide il suo desiderio con gli amici Lorenzo e Lisa. Ma che ruolo hanno il Capi e l’Assistente in tutto questo?

Info web

https://www.facebook.com/GruppoAlcuniStudios

http://www2.alcuni.it/

http://www2.alcuni.it/index.php?La-tournee-estiva