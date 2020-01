“Leo inventa tutto”, famiglie al teatro ai Colli

Visto il successo della scorsa edizione la rassegna domenicale del Teatro ai Colli “Famiglie a teatro” cresce, e propone 10 messe in scena dal 22 dicembre 2019 al 5 aprile 2020. In questa rassegna, che vede la supervisione artistica di Gioiele Peccenini, un occhio di riguardo viene dato non solo alla qualità degli spettacoli e alle compagnie invitate, ma anche alle tematiche, i personaggi che saliranno sul palco racconteranno l’importanza della diversità, dell’amicizia e racconteranno anche un po’ di storia.

Scarica la locandina con tutti gli spettacoli

Domenica 12 gennaio

ore 16.30

Leo inventa tutto

Fondazione Aida

Testo e Regia: Matteo Mirandola

Lo spettacolo

Lisa, una bambina che ama studiare e osservare il mondo. È appena tornata da scuola e subito si precipita nel suo laboratorio dove ogni giorno crea, inventa strani oggetti, sogna invenzioni meravigliose ispirandosi al suo genio preferito: proprio lui, Leonardo Da Vinci. Sa tutto di lui, della sua vita, della sua scienza e della sua arte. Mentre sta sperimentando le sue creazioni, come per magia lo incontra. Da incredula e smarrita, Lisa si ritrova emozionata e felicissima.

Leonardo e la bambina iniziano a chiacchierare e fra loro nasce subito una bellissima amicizia: Leonardo con l’aiuto di Lisa inizia a ripercorre la sua vita attraverso canzoni, filastrocche, narrazioni e non ultimo con l’aiuto degli spettatori. Lisa gli rivela cosa sono diventate oggi le sue idee e quali benefici hanno portato nel nostro tempo mentre Leonardo, sempre più entusiasta, le dà nuovi stimoli per non smettere mai di sognare e creare.

Una favola di oggi per tutti, coinvolgente, educativa e con un briciolo di magia e follia.

Costi

Ingresso unico: 5 euro

Informazioni

Inizio spettacoli: ore 16.30

Info e prenotazioni: 049 8900599 327 7661425

email teatroaicolli@gmail.com

