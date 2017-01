Incontro “Leonard Cohen - Diamonds in the Mine 1967-1975” al Limerick

Tre serate dedicate a ripercorrere l'intera straordinaria carriera musicale di Leonard Cohen, scomparso purtroppo lo scorso 7 novembre, all'età di 82 anni.



Se c'è un cantautore che ha meritato di essere chiamato "poeta" quello è sicuramente Cohen, anche perché poeta lo è stato davvero, agli inizi della sua carriera. Nel primo incontro parleremo dei suoi libri, della svolta cantautorale in età già matura (33 anni), del fondamentale esordio Songs of Leonard Cohen e dei successivi tre dischi, fino alla metà degli anni '70.



Sarà l'occasione per analizzare alcune delle tematiche ricorrenti presenti nei suoi testi, ma anche per ascoltare brani indimenticabili come Suzanne, So Long Marianne, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2 e molti altri.



A condurre la serata, tra ascolti, aneddoti e curiosità, ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore della webzine Gold Soundz.



Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.



Qui trovate i link al secondo evento del 24 gennaio (https://www.facebook.com/ events/253948218350939/ ) e al terzo del 1° febbraio (https://www.facebook.com/ events/661971573973621/ ).

