Incontro “Leonard Cohen - True Love Leaves No Traces 1976-1991” al Limerick

Tre serate dedicate a ripercorrere l'intera straordinaria carriera musicale di Leonard Cohen, scomparso purtroppo lo scorso 7 novembre, all'età di 82 anni.

Nel secondo incontro partiremo da uno dei periodi più travagliati nella carriera di Cohen, quello in cui realizzò Death of a Ladies Man insieme al geniale (e pericoloso) produttore Phil Spector, per poi proseguire attraverso gli anni '80 fino al grande ritorno con l'album I'm Your Man (1988) e al successivo tour.



Sarà l'occasione per analizzare alcune delle tematiche ricorrenti presenti nei suoi testi, ma anche per ascoltare brani indimenticabili come Hallelujah (resa famosa negli anni '90 da Jeff Buckley), I'm Your Man, Dance Me to the End of Love, First We Take Manhattan, Everybody Knows e molti altri.



A condurre la serata, tra ascolti, aneddoti e curiosità, ci sarà Alessandro Liccardo, collaboratore della webzine Gold Soundz.



Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

Ecco i link al primo incontro del 17 gennaio (https://www.facebook.com/events/677564212410325/) e al terzo del 1° febbraio (https://www.facebook.com/events/661971573973621).

---