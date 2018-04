Less Than Four al Fistomba Social Park

Domenica 22 aprile alle 20.30 sul palco del Fistomba Social Park un altro grande live con un trio di assoluto livello (Bertolino, Schiavon e Piovesan) per trascorrere una serata con i migliori brani di B. Auger, J. Bruce, E. Clapton, H. Hancock, J. Hendrix, Sting, S. Winwood, e molti altri.

Il gruppo

Less Than Four

Giuseppe Bertolino, chitarra e voce

Stefano Schiavon, piano, tastiere e voce

Davide Piovesan, batteria

Dettagli

Ingresso per l’apericena dalle ore 19

Inizio concerto ore 20.30

Prenotazione tavoli:

Lino 328.9379008 - parcofistomba@gmail.com

Enrico 347.5368040 - info@musikkoman.it