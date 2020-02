Sostegno della campagna "Lesvos Calling" per il campo profughi di Moira a Lesbo al teatro San Clemente

Il diario della campagna #Lesvoscalling continua: sabato 29 febbraio alle ore 21 al teatro San Clemente di via Messico (zona industriale), Teatri Off Padova con Melting Pot Europa promuovono la serata-spettacolo “Lesvos Calling”.

Sul palcoscenico si alterneranno Gianni Bozza, Loris Contarini, Maria Grazia Mandruzzato, Giancarlo Previati, Roberto Raccagni, Pierantonio Rizzato, Erica Taffara e il laboratorio teatrale “Intrecci di donne”.

Nel corso della serata è inoltre prevista la proiezione di “Natale a Lesbo”, il video-reportage di Massimo Sormonta sul campo profughi di Moria nell’isola di Lesbo.

Ingresso e prenotazioni

L’evento è patrocinato dal Comune di Padova. L’ingresso è ad offerta per sostenere la campagna di solidarietà.

Web info: https://www.meltingpot.org/+-Lesvoscalling-1800-+.html

Per informazioni e prenotazioni: info@teatrioffpadova.com

#Lesvoscalling

#Lesvoscalling è una campagna solidale per la libertà di movimento lungo la rotta balcanica e le "isole confino" del mar Egeo iniziata dopo un viaggio conoscitivo a Lesvos per documentare e raccontare la drammatica situazione sull’isola hotspot greca e conoscere le/gli attivisti e i volontari che si adoperano a sostegno delle persone migranti. #Lesvoscalling, aperta a tutte e tutti coloro che vorranno partecipare attivamente, è promossa da una rete di associazioni e gruppi informali impegnata ad agire su scala europea in progetti ed iniziative di mutualismo, supporto diretto alle persone, informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti e dell’antirazzismo. Per informazioni e adesioni: lesvolscalling@gmail.com

Evento promosso da TOP Teatri Off Padova, Melting Pot Europa, Talèa Teatro con il patrocinio del Comune di Padova. Nell'ambito di Padova capitale europea del volontariato 2020 con il patrocinio di CSV provinciale di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/events/705164120015600/

https://www.meltingpot.org/+-Lesvoscalling-1800-+.html