Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.45 il Teatro Verdi di Padova presenta “Let it Shine - this Christmas”, concerto di Natale del coro Note Innate a sostegno della Fondazione Foresta ONLUS, con la partecipazione delle scuole di danza Butterflay Dance e GiggleMugs Swing Dancers.

Il ricavato della serata sarà devoluto per le attività di Fondazione Foresta Onlus per la Ricerca Biomedica.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

BIGLIETTI

Palchi di primo ordine e platea: 12 euro

Palchi di secondo ordine e galleria: 10 euro