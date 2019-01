Let’s Play: la convention del gioco all’Hall di Padova

Convention del gioco a Padova!

🕹️🎲🎮🎲🎮🎲🕹️Domenica 3 febbraio dalle 10 alle 24 all'Hall (via Nona strada - zona Padova est ad un chilometro dall'autostrada).

40 tavoli giochi di ruolo, strategia e fantasy aperti a tutti e gratuiti

15 associazioni ludiche coinvolte

1 torneo a premi di FIFA 19 ufficiale accreditato GEC

1 area videogames aperta a tutti

1 area Lego

1 area retrogames con giochi dagli anni 80 al 2000

1 contest cosplay

Esibizioni di spada laser

E special Guest la nazionale italiana e campioni del mondo di KLASK

Tutto questo è il Let’s play:

La nuova convention del gioco a Padova!

Domenica 3 febbraio dalle 10 a mezzanotte

Nella nuova location eventi Hall – via 9 strada a Padova

Ingresso

🎞️Ingresso euro 8 intero. Gratuito per i bambini fino ai 7 anni. Ridotto euro 5: bambini/ragazzi da 8 a 14 anni e cosplay. Comitive (più di 3 persone) euro 5. 🎞️

Dettagli

Il 3 febbraio a Padova, nella nuova location eventi Hall di via nona strada (1500 mq di superficie), dalle 10 a mezzanotte c’è il Let’s Play: la convention del gioco con un programma fittissimo e per tutti i gusti.

Iniziamo dai giochi da tavolo: una ventina le associazioni ludiche coinvolte, dal triveneto e dall’Emilia Romagna che porteranno giochi da tavolo, giochi di ruolo, di strategia, fantasy e miniature su più di 40 tavoli aperti e liberi a tutti.

Per gli amanti delle console, a loro è dedicata un’area videogames, su megaschermi, mentre per i nostalgici anni 80, 90 e 2000 l’evento propone l’area retrogames con tv e pc dell’epoca dove si potranno rivivere le emozioni dei videogiochi che hanno fatto storia.

Spazio anche agli appassionati del “mattoncino”: per loro una mostra Lego dedicata al mondo del gioco.

In una stanza dietro il palco 8 megaschermi da 60 pollici faranno girare il torneo di FIFA 19, aperto ai visitatori e accreditato dalla Fgci e dal Gec. Un torneo ufficiale dunque, con tanto di premi prestigiosi, come una playstation classic. Il torneo inizierà alle 13.

In un’altra stanza si giocherà al gdr “larp”, ovvero un gioco di ruolo dal vivo dove non ci sono pedine, ma persone che si muovono e fanno da pedine.

Rimanendo in tema vicino al bar si giocherà invece all’”aperitivo con delitto”: un gioco stile Agatha Christie dove i partecipanti devono scoprire chi ha ucciso il malcapitato. Vince il primo che trova il colpevole.

Ospiti d’onore i ragazzi della nazionale di Klask, nonché anche campioni del mondo 2018. Per chi ancora non lo conoscesse, Klask è il nuovo gioco magnetico di abilità, che sta spopolando tra i giovani e meno giovani di tutto il mondo.

A cornice dell’evento un’area expo con giochi in scatola, retrogames e mondo fantasy.

Nel dettaglio, il Let’s Play è nato dalla passione del e per il gioco ed è organizzato da Comix in collaborazione con Hall Padova e con le associazioni ludiche del territorio. E’ alla sua prima edizione ed è diviso appunto in aree gioco, tra giochi da tavolo e gdr, area videogiochi, area retrogames, area lego, area expo con case produttrici di gioco, prima fra tutte Ghenos Game che ha vinto numerosi premi con il gioco Azul in scatola e area fifa.

All’interno anche le proposte di giovani promettenti, come la neo casa di sviluppo videogiochi del bolzanino Kristian Sinzar Hafner che propone all’evento e lo fa provare al pubblico il suo videogioco A3P o come anche il Gamebook Necronicom di Valentino Sergi (un gioco fantasy proposto al pubblico).

Tutti i tavoli gioco sono liberi e gratuiti.

Altro fiore all’occhiello dell’evento è la partecipazione di Gamera Games, la società padovana che lavora per Microsoft America sviluppando giochi per playstation, xbox e nintendo e che porterà per l’occasione, facendolo provare gratuitamente, il videogioco Unit 4 su megaschermo.

Il grande palco dell’Hall (120 mq) ospiterà dalle 14 i ragazzi di Ludosport con esibizioni di spada laser, mentre alle 16.30 ci sarà la gara a premi dei Cosplay, ovvero degli appassionati di cartoni, videogiochi e giochi che vestono i panni dei loro personaggi preferiti.

Tra le associazioni partecipanti:

Tana dei Goblin (nazionale) e Asgard (Padova), Circolo Overlord (Padova), Convivio Ludico (Venezia), Il Regno di Atlantica (Emilia Romagna), Ultima Alleanza Wargame (Padova), GDR Padova, con una scelta totale di quasi 100 giochi in scatola.

Evento fb:

www.facebook.com/events/373519509890839/