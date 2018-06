"Lettere dal filo spinato", omaggio di Lella Costa alla Grande Guerra per "Castello Estate"

"Lettere dal filo spinato" è lo spettacolo di Lella Costa in cartellone per la stagione 2018 di Castello Estate e nell’ambito delle iniziative dedicate al centenario della Grande Guerra, in scena il 6 luglio al Castello Carrarese.

Nel corso del 2018, il Veneto e la città di Padova si troveranno ad essere l’epicentro di una serie di manifestazioni che celebreranno la fine della Prima guerra mondiale. Le istituzioni venete propongono un programma per ricordare e commemorare gli eventi storici.

Maggiori informazioni e programma completo: www.centenariograndeguerra.com

Lo spettacolo

Lettere dal filo spinato

L'omaggio di Lella Costa al centenario della Grande Guerra

con

Lella Costa - voce recitante

Maurizio Camardi - sassofoni, duduk, flauti etnici

e

Yo Yo Mundi: Paolo Enrico Archetti Maestri (voce, chitarre, bouzouki, charango, armonica a bocca, kazoo), Eugenio Merico (batteria), Andrea Cavalieri (basso, contrabbasso, clarinetto, voce)

I ricordi di guerra si intrecciano con i grandi avvenimenti della storia: dalle tradotte per il fronte alla tregua di Natale, passando per Caporetto e la fine del conflitto. La Grande Guerra vissuta - e subita - da un giovane “studiato”, raccontata ai nipoti dei nipoti con la freschezza di un sogno, con la franchezza di un’anima bella senza pregiudizi e senza preconcetti, attraverso brani letti e cantati. Un racconto in prima persona attraverso letture, aneddoti, rimandi e testimonianze narrati dalla voce di Lella Costa e sonorizzati dai musicisti in scena attraverso un intreccio di canzoni e musiche originali e una scelta di brani già editi ispirati al tema.

Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Biglietti

Posto unico: 10 euro

Prevendite: Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola Gershwin e Circuito Vivaticket

Informazioni

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Manifestazioni e Spettacolo

049.8205611-5623

manifestazioni@comune.padova.it

info@padovainestate.it

www.centenariograndeguerra.com

Gallery