Incontri di lettura ad alta voce per bambini a Padova in biblioteca

La lettura ad alta voce fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente per bambini e genitori e rafforza la relazione adulto-bambino.

In quest'ottica proponiamo alcuni incontri di lettura rivolti ai bambini e alcuni incontri rivolti ai genitori, in collaborazione con associazione Insieme e le biblioteche civiche del Comune di Padova e il progetto Nati per Leggere. Da mercoledì 19 febbraio 2020.

Informazioni e contatti

Incontri gratuiti su iscrizione al seguente link, posti limitati: http://www.coopnow.it/

