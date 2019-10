Lettura itinerante in notturna di Edgar Allan Poe a Villa e Parco Miari de Cumani

Nella notte delle streghe, dei fantasmi, e degli spiriti si organizza una serata speciale. Scoprirete Villa e Parco Miari de Cumani e i suoi misteri e a seguire ascolterete la lettura di alcuni brani del maestro dell’horror, Edgar Allan Poe in abbinamento all’improvvisazione del Pianista Fuori Posto.

Villa e Parco Miari de Cumani, Via Roma 1 – Sant’Elena (PD). Appuntamento giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 21.15.

Il programma

Ore 21.15 Accoglienza

Ore 21.30 Visita guidata alla Villa e visione del video con i risultati sulle indagini sul paranormale effettuate a Parco e Villa Miari de Cumani dall’Associazione “Legends Investigations”.

22.30 Lettura itinerante in notturna di Edgar Allan Poe, legge Fabio Gemo, in abbinamento all’improvvisazione del Pianista Fuori Posto.

Le letture si svolgeranno all’interno e all’esterno (se il tempo lo permetterà) fra la Villa e il Parco Miari de Cumani. L’evento terminerà alle ore 23.30 circa.

Villa e Parco Miari de Cumani

La villa si caratterizza per il suo stile ecclettico e per la peculiarità di essere Villa-Castello. Vanta origini antichissime: le prime basi sono del Mille quando nasce come monastero benedettino e al 1362 risale la prima testimonianza che narra la sua esistenza. Nel manoscritto si cita la antica casa-torre di Villa Miari de Cumani. Attraverso i secoli poi, la famiglia Cumani, proprietaria della tenuta dal Duecento e poi anche la famiglia Miari hanno ampliato e ridecorato la dimora. Grazie alla talentuosa mano dell’architetto Achille Casanova (pittore anche degli Affreschi dell’Abside di Sant’Antonio a Padova) la Villa viene riprogettata e decorata con una commistione di stili neo-gotico e veneziano rendendola la domus patritia che possiamo ammirare oggi.

Il parco, che si estende su una superficie di 8 ettari, risale al 1856, quando Osvaldo Torquato Paoletti, architetto paesaggista della scuola dello Jappelli ottiene la commissione del Conte Felice Miari, di progettare un parco in stile romantico. Basandosi su una leggenda ambientata nel 1180, Paoletti crea il Parco Miari de Cumani che con il suo Ninfeo, il Tempietto di Cavour, la Casetta Svizzera, la particolarità progettuale, le suggestive vedute e il tesoro botanico in esso contenuto (sono presenti alberi plurisecolari e esemplari rarissimi di Taxodium disticum, Fagus sylvatica e Pino nero d’Austria) è uno splendido e unico esempio di parco romantico che, nel visitatore, suscita emozioni straordinarie.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Dove: Villa Miari de’ Cumani, Via Roma 1, Sant’Elena (PD)

Quando: Giovedì 31 ottobre 2019, ore 21.15

Contributo: 20 euro a persona

Le letture avverranno parzialmente all’esterno, si raccomanda quindi un abbigliamento e scarpe comode e adatte ad una passeggiata nel Parco. Si consiglia di portare una torcia. Per le tipologie di brani e tematiche trattate la serata potrebbe essere inadatta a bambini. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno.

I posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione.

Prenotazioni: Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme, 107/B – Abano Terme.

Mobile: +39 333 994 52 88

Tel: +39 049 29 69 340

Mail: info@lovivo.it

Web: https://www.facebook.com/events/688686864941623/