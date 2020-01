Lettura tarologica alla Libreria Esoterica il Sigillo

La "Tarologia", si basa su contenuti dei simboli e degli archetipi che i tarocchi racchiudono ed esprimono pienamente durante un’interrogazione. Possiamo definire la Tarologia come una disciplina esoterica completa e profondamente legata all’evoluzione psicologica della persona.

Questo tipo di approccio alla lettura e interpretazione delle carte dei Tarocchi, fornisce alla persona dei dati mirati e concreti, per risolvere nel migliore dei modi le proprie problematiche e per trovare le soluzioni migliori alle sfide. Per i clienti che acquisteranno un minimo di un libro, Elisabetta Noventa offrirà una lettura tarologica basata su diverse metodologie.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/855660191533253/?active_tab=about