Arte e lettura. Caccia al tesoro con Salvador Dalì alla Biblioteca Forcellini

Nell’ambito del Maggio dei libri, manifestazione organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo (MiBAC) in tutta Italia, la Biblioteca Forcellini propone letture espressive e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 5 anni a cura di Simabè. Laboratori del fare, Milano.

La lettura espressiva anima il libro e fa conoscere l’artista in modo divertente. Poi: pennelli, acquerelli, gessetti, pastelli, acrilici, cartoncini... ogni bambino è libero di esprimersi come desidera.

Appuntamento mercoledì 16 maggio alle ore 17.

Partecipazione

Prenotazione in biblioteca o al numero 049.8204227

Informazioni