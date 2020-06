Tre ore di letture: "Il fieno manda un dolce odore", il reading del solstizio d’estate a Padova

Un reading a più voci con un programma di letture di Rodari domenica 21 giugno nel giardino del settore Servizi Scolastici del Comune, in via Raggio di Sole.

"Il fieno manda un dolce odore - Notte bianca delle librerie" è l’iniziativa promossa per la sera del solstizio d’estate dall’associazione culturale Pel di Carota nell’ambito del progetto "E’ in arrivo un carico di...Gianni Rodari 1920-2020".

Dove

Domenica 21 giugno nel giardino del settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 - Padova

Quando

Tre ore di letture, dalle ore 19 alle 22, nell’anno del centenario dello scrittore e poeta specializzato in testi per bambini e ragazzi, rivolte proprio ai più piccoli e maggiormente penalizzati in tempo di Covid.

I testi sono interpretati da lettori o coppia di lettori non professionisti selezionati dalla libreria che nel corso della serata si alternano in tre sezioni: dalle ore 19 alle 20, dalle 20 alle 21, dalle 21 al termine previsto.

L’evento, patrocinato e realizzato in collaborazione con il Settore Gabinetto del Sindaco e con l'Assessorato alle politiche educative e scolastiche dell’Amministrazione comunale, è aperto alla cittadinanza con ingresso libero e gratuito e si svolge nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dettate dalla vigente normativa.

Sul prato vengono messe a disposizione solo una decina di sedie.

Si consiglia di portare un telo o un cuscino da casa.

Attenzione

Munitevi di cuscini e coperte per sedersi per terra. Portate una torcia. La serata è aperta a tutti, con un massimo di partecipanti di 50 nuclei familiari: scrivete in libreria per la prenotazione.

Ogni persona (o gruppo di persone) deve telefonare o scrivere (049 2956066 - info@peldicarota.it), o passare in libreria per iscriversi e per indicare la lettura prescelta (della durata massima di 5 minuti).​

In caso di pioggia (ma siamo certi che sarà bellissimo) vi sapremo dire quanto prima cosa abbiamo deciso.

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20200618/comunicato-stampa-il-fieno-manda

-un-dolce-odore-il-reading-del-solstizio-d%E2%80%99estate

https://www.facebook.com/events/307301600294542/