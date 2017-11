Leymah Gbowee, il Nobel per la pace al Bo

Al via il palinsesto Universa e la rassegna contro disparità e violenza, con Leymah Gbowee, Nobel per la pace ospite a palazzo Bo.

“A Monrovia, uno dei viali principali è Board Street. Nel centro, c’è un monumento dedicato alla Convenzione di Ginevra che dice Anche le guerre hanno limiti. Noi liberiani avevamo conosciuto tanta violenza e insicurezza che eravamo stanchi di avere paura. […] La pace non è necessariamente la parte vincente, ma è l’unica per la quale val la pena di perdere”.

Così afferma in una recente intervista Leymah Gbowee.

Nobel per la pace 2011, avvocata per i diritti delle donne in Africa, Leymah Gbowee terrà il 16 novembre alle ore 15 nell’aula magna del Bo la prima Padua Nobel Lecture del palinsesto Universa.

IL PROGETTO

L’incontro inaugura una serie di eventi che si terranno al Bo tra novembre e dicembre e avranno come tema la lotta alle disparità e alle disuguaglianze: si parlerà di linguaggio attento alle differenze, di prevenzione della violenza sulle donne, di parità di genere e crescita inclusiva, fino all’incontro che chiuderà il ciclo con la presentazione il 15 dicembre del primo Bilancio di genere dell’Università di Padova (tutto il programma su http://www.unipd.it/parole-azioni-parita).

LA PROTAGONISTA

Leymah Gbowee, giovane madre di sei figli e moglie di un marito violento, fonda nel 2003 la Women of Liberian Mass Action for Peace, un movimento pacifista di donne cristiane e musulmane che contribuì a segnare la fine della guerra civile in Liberia. A lei è stato attribuito il Nobel “per la battaglia non violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell’opera di costruzione della pace".

DETTAGLI E PARTECIPAZIONE

Al termine della Lecture si terrà una tavola rotonda di confronto e dialogo sui temi affrontati dalla Gbowee, con Maria Cristina Lavagnolo, Sara Pennicino e Piergiorgio Sonato.

La partecipazione è libera, con prenotazione obbligatoria.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook dell’Università di Padova.