"A lezione di Barolo", degustazione con Roberto Gardini a Limena

La storia del vino Barolo, di questo rosso davvero speciale, inizia con il matrimonio di Carlo Tancredi Falletti di Barolo con Juliette Colbert, personaggi di spicco del Risorgimento piemontese, nonostante la coltivazione della vite, a Barolo e nelle zone circostanti, abbia antiche tradizioni, documentate da preziosi manoscritti.

Le origini di questo vino sono da ricercare nel vitigno da cui deriva: il nebbiolo, prima dell'intervento di grandi protagonisti, dava un vino amabile, assai diverso dall'attuale.

Il successo del cosiddetto "re dei vini e vino dei re" è decretato proprio da Juliette, che lo promuove alla corte dei Savoia e nelle varie corti europee.

A tale proposito, si narra che un giorno re Carlo Alberto abbia chiesto alla marchesa perché non gli avesse fatto ancora assaggiare il celebre vino che veniva prodotto nelle zone del Castello di Barolo, residenza di villeggiatura in campagna per la nobile famiglia.

Dopo pochi giorni - scrive Domenico Massè nel suo testo "Il paese di Barolo" - Torino assisté ad un spettacolo inedito: le vie della città furono attraversate da carri della marchesa contenenti vino, diretti al Palazzo Reale, precisamente trecentoventicinque, uno per ogni giorno dell'anno, tolti i quaranta giorni della Quaresima".

"A lezione di Barolo" è il titolo dell'incontro che rappresenta un viaggio ideale alla scoperta del Barolo, tra origini, territori, stili, filosofie e personalità dei produttori che hanno rivoluzionato il mondo del vino attraverso un percorso nel territorio delle Langhe, caratterizzato da diverse peculiarità che nei vari cru trova la sua espressione, illustrando l'evolversi delle mode stilistiche che hanno influenzato negli anni il simbolo dell'enologia italiana noto in tutto il mondo.

A guidarvi in questo cammino il Maestro Sommelier prof. Roberto Gardini.

L'evento si terrà il 9 febbraio alle 20.30 all'hotel Crowne Plaza di Limena.

La degustazione guidata prevede sette varietà di Barolo e un "intruso" :

Barolo 2012 - Gianfranco Bovio

Barolo 2012 - Vite Colte

Barolo Classico 2012 - Oddero Poderi e Cantine

Barolo della Tradizione 2011 - Marchesi di Barolo

Barolo Ornato 2011 - Azienda Agricola Palladino

Barolo Lazzarito Riserva 2009 - Azienda Agricola Ettore Germano

Barolo Riserva Monvigliero 2006 - Castello di Verduno

Intruso a sorpresa

Al termine verrà presentata una selezione di formaggi e dolci tipici della tradizione piemontese.

BIGLIETTI

Biglietto intero 55 euro, ridotto 50 euro (soci Ais, Fis, Fisar, Onav), ridotto 45 euro (soci Arte&Vino).

INFORMAZIONI

segreteria.artevino@gmail.com

391.3465187

http://associazionearte-vino.it/negozio/