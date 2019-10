Lezione gratuita di educazione musicale per bambini dai 6 ai 10 anni a Padova

Musica e movimento come facilitatori degli apprendimenti. La pratica musicale offre straordinarie potenzialità di sviluppo delle competenze e abilità logico-matematiche, linguistico-comunicative, sociali ed emotive.

Gli ambiti di lavoro del progetto verteranno sull’uso della voce, del corpo in movimento e di strumenti musicali convenzionali (flauto, glockenspiel, tastiera) e non convenzionali. L'appuntamento è per il 10 ottobre 2019 presso la Sala del Comune di Padova.

Incontro gratuito su iscrizione. Mail: info.assinsieme@gmail.com | tel. 3491051953

Web: http://www.assinsieme.com