Lezione gratuita di "Corporate yoga" a Padova

Psychometrics Srl organizza lezioni di Corporate Yoga aperte a tutti. Il Corporate Yoga è rivolto soprattutto ai lavoratori e ha lo scopo di alleviare le fatiche di mente e corpo dopo una giornata di lavoro. Per questo si basa essenzialmente sul rilassamento e sulla concentrazione su se stessi.

Le lezioni sono comunque aperte a tutti, lavoratori e non, e si terranno nella nostra sede in via Ponticello 34, il lunedì dalle 18.15 alle 19.15. Ci sarà inoltre una prova gratuita lunedì 16 settembre, nell'orario sopra indicato, alla quale è necessario prenotarsi.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

tel: +39 049 777029 - +39 331 9301714

mail: info@psychometrics.it