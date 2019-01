Lezione gratuita di Tango Argentino all’Amsterdam Café

Riceviamo e pubblichiamo:

"Tango Brujo Asd è lieta di invitarvi ad una lezione gratuita di Tango Argentino per Principianti assoluti tenuta dai Maestri argentini Walter Cardozo e Margarita Klurfan.

La lezione si terrà domenica 13 gennaio alle 18.30 presso l’Amsterdam Café di Padova via Vicenza, 23/6.

Per iniziare un nuovo anno con un obiettivo divertente e appassionante, impara a ballare il tango con noi:

Vi trasmetteremo il nostro insegnamento con passione, impegno e grande professionalità.

Per partecipare ai corsi non è necessario essere in coppia. Ti affiancheremo un supporter del nostro team.

Informazione e prenotazione:

Chiama o Watsapp al 324.9099362

O se preferisci scrivi una mail a: corsiwaltermarga@gmail.com

Visita il nostro sito:

www.margaritaywalter.com

Tango Brujo

https://www.youtube.com/channel/UCU91_uoKU-UhH9yfUCy2Ixg

Evento facebook https://www.facebook.com/events/266525997353129/"