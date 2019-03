Lezione di prova gratuita inserita nel corso di disegno e pittura a Selvazzano

Sei un appassionato d’arte e vorresti provare a relazionarti con il disegno?

Partecipa alla lezione di prova del corso di disegno e pittura e potrai scoprire che l’arte pittorica è l’ambiente giusto per mettersi alla prova e coltivare la tua passione!

Questa lezione di prova ti darà l’opportunità di sperimentare e cominciare a cogliere le varie “regole” della struttura di base del disegno: prospettiva, proporzioni, chiaroscuro, ombreggiature …

Tale appuntamento è inserito nel corso di “Disegno e Pittura”: un insieme di laboratori, proposti dall’Associazione Culturale Fantalica, che ti permetteranno di sperimentare l’arte pittorica in modo pratico, concreto e divertente.

I nostri Corsi di Disegno e Pittura sono concepiti per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle tecniche artistiche in modo graduale e personalizzato.

Il percorso introduce inizialmente le basi tecniche del disegno dal vero: dalle linee di costruzione al chiaroscuro, utilizzando le tecniche grafiche più frequenti.

Per info e iscrizioni alla lezione di prova

https://www.fantalica.com/event/lezione-di-prova-di-disegno-e-pittura-selvazzano/

Per ulteriori informazioni sui corsi di Disegno e Pittura https://www.fantalica.com/course/corso-di-disegno-e-pittura/