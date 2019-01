Lezione di scrittura per il cinema al MultiAstra

Venerdì 18 gennaio alle ore 15 al Cinema MultiAstra, in via Tiziano Aspetti 21 a Padova, si svolgerà una lezione aperta di scrittura per il cinema dal titolo “Open Master! Da zero a tutto, come nasce una storia”.

L’appuntamento di scrittura per il cinema che è aperto a tutto il pubblico interessato, è organizzato all’interno delle attività del Master in Sceneggiatura “Carlo Mazzacurati” dell’Università di Padova e prevede la partecipazione di collaboratori, sceneggiatori e professionisti del cinema che insegnano al master come Franco Bernini, Marco Pettenello, Claudio Piersanti e Doriana Leondeff. Al pubblico che parteciperà alla lezione viene chiesto di portare uno spunto di tre righe per un’idea di storia che nel corso dell’incontro verrà sviluppato con l’intervento di sceneggiatori e professionisti del cinema che insegnano al master.

Il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati, diretto da Farah Polato e giunto alla sua IV edizione, forma esperti e consulenti nel campo delle scritture per il cinema e la televisione. Caratterizzato dalla presenza di professionisti del settore, attivi nel panorama italiano e internazionale, intende offrire i più moderni e concreti strumenti critici e operativi che consentano ai partecipanti di esprimere e sviluppare le proprie attitudini creative e acquisire consapevolezza delle pratiche lavorative. il percorso fornisce conoscenze e competenze finalizzate a sviluppare le capacità di base necessarie per ideare e progettare le diverse fasi delle scritture (soggetto, trattamento, sceneggiatura, adattamento) nei diversi contesti produttivi del cinema e della televisione e per relazionarsi nei rispettivi team di lavoro.

La partecipazione all’incontro di venerdì 18 gennaio è libera.

