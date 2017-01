Lezione gratuita di tango per principianti al Cochabamba 444 tango club di Padova

Domenica 15 gennaio alle ore 17, nella sede del Cochabamba 444 tango club di vicolo dei Conti, si terrà una lezione gratuita di introduzione al tango argentino.

Nell'occasione verrà presentata l'attività dell'associazione sportiva dilettantistica Free Line in programma per il 2017, che prevede corsi per tutti i livelli di studio e iniziative culturali, per culminare a giugno con la 18esima edizione del Padova Tango Festival.

L'associazione si avvale di insegnanti d'esperienza pluriennale e della collaborazione con artisti internazionali.

INFORMAZIONI

Associazione sportiva dilettantistica Free Line: 328.8326312