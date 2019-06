Il golf è donna, lezioni gratuite singole o in gruppo per le ladies a la Montecchia

Il Golf della Montecchia continua nella sua missione di promozione del golf e lo fa questa volta aderendo al progetto “Il Golf è Donna” un progetto della FIG Federazione Italiana Golf per la crescita del movimento femminile, realizzato in collaborazione con Susan G. Komen Italia, associazione impegnata nella lotta ai tumori al seno, con il patrocinio del Coni.

Scarica la locandina dell'iniziativa

L’appuntamento è per sabato 8 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, basta prenotare, vestirsi comodi con calzature sportive e lo staff del Golf farà il resto, fornendo l’attrezzatura e i coinvolgenti maestri della MGA Montecchia Golf Academy per provare questo meraviglioso sport con un’amica o in gruppo, il tutto gratuitamente.

Il Golf nel tempo ha dimostrato il suo carattere assolutamente inclusivo e trasversale, che lo caratterizza come uno sport praticabile da chiunque, senza alcuna distinzione anagrafica, sociale o di gender. E’ forse in assoluto lo sport più paritario tra uomo e donna, ideato per essere praticato in compagnia, con il campo come unico vero avversario e forse l’unica disciplina sportiva che ha voluto istituire una giornata mondiale dedicata al gentil sesso, che ricorre il 6 giugno il Women’s Golf Day in oltre 46 nazioni del mondo.

Nel gruppo PlayGolf54, che riunisce il Golf della Montecchia, Terme di Galzignano Course e il Golf di Frassanelle, molti sono gli eventi dedicati al mondo femminile da “Girls for Golf” dedicato alle giocatrici junior per migliorare il proprio inglese e valutare una carriera nel mondo golfistico a “Porta un’amica al golf” che oramai da anni viene promosso nel mese di marzo, per celebrare sportivamente la Festa della Donna in modo del tutto nuovo.

Il golf in rosa ha nel mondo grandi rappresentanti, come Diana Luna e Lydia Ko, la neo-zelandese che è ad oggi la più famosa in assoluto o la padovana d’adozione Giulia Sergas, una delle prime donne al mondo al portare il golf alle olimpiadi a Rio. La Sergas da anni si allena presso le strutture di Play Golf54 per la varietà di percorsi e quindi di difficoltà nel superare le 54 buche, usando nel periodo invernale le tecnologie indoor del Montecchia Performance Center.

Le donne al golf hanno portato un’altra importante apertura, il mondo dei Junior, infatti molte golfiste hanno avvicinato anche i più giovani alla pratica di questo sport. Play Golf54 vanta una Junior team di tutto rispetto di oltre 150 giocatori ed è promotore dell’U.S. Kids International Venice Open, la gara dedicata ai giovani dai 6 ai 18 anni, riconosciuta nel ranking mondiale WAGR World Amateur Golf Ranking per i mondiali di golf. “Crediamo molto nello sport giovanile e in quello femminile, stiamo investendo molto nella nostra Junior Team, che ricomprende molte giovani ottime golfiste e stiamo raccogliendo grosse soddisfazioni internazionali. Importanti riconoscimenti li stiamo ottenendo anche con il Biogolf, la gestione sostenibile dei nostri percorsi per rispettare la meravigliosa natura dei Colli Euganei riducendo enormemente il consumo d’acqua e di fitofarmaci” commenta Maria Paola Casati responsabile dei Maestri della Montecchia Golf Academy.

Le lezioni gratuite possono essere prenotate semplicemente chiamando il club allo 049.8055550 o consultando il sito www.golfmontecchia.it

Play Golf 54 | Montecchia Golf Academy Via Montecchia, 12 | Selvazzano Padova Tel. 049.8055550

Info web https://www.facebook.com/golfmontecchia/