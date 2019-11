“L’arte della guerra”, lezioni di storia con Alessandro Barbero al Verdi

Il Comune di Padova promuove un nuovo appuntamento con Lezioni di storia, un ciclo di lezioni tenute da grandi storici, dedicato quest'anno alla storia nell'arte.

Scorpi tutti gli appuntamenti con le lezioni di storia al teatro Verdi

Sei opere d'arte vengono illustrate da altrettanti storici per raccontare scenari del passato, trasformazioni sociali e religiose, cambiamenti della storia contemporanea.

Scarica il programma completo di "Lezioni di storia 2019"

L'iniziativa è ideata dagli Editori Laterza con il supporto del Teatro Stabile del Veneto, il sostegno di Banco Bpm e la media partnership de "Il Mattino di Padova".

Dove e quando

Gli appuntamenti si terranno domenica 17 novembre, 1, 15 dicembre, 12, 26 gennaio, 9 febbraio, alle ore 11, al Teatro Verdi di Padova.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’arte della guerra: cavalieri, fanti e gente comune - a partire dalla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello

Alessandro Barbero

Introduce Alessia De Marchi

All’epoca in cui Paolo Uccello dipinge il trittico della Battaglia di San Romano, combattere significa saper padroneggiare un cavallo al galoppo, con la lancia in pugno e con addosso il peso di trenta o quaranta chili di armatura. Poi ha voluto dire saper maneggiare la picca; più tardi, saper caricare e far sparare l’archibugio e il moschetto; con la modernità, tenere la formazione, marciare al passo, obbedire agli ordini, vestire una divisa, diventare, infine, l’ingranaggio anonimo di un meccanismo perfetto.

Alessandro Barbero insegna Storia medievale presso l’Università del Piemonte orientale, sede di Vercelli

Adamo, Eva e ‘la serpenta’ - a partire da un particolare della volta della Cappella Sistina di Michelangelo Buonarroti

Maria Giuseppina Muzzarelli

Introduce Nicolò Menniti-Ippolito

La ‘serpenta’ è un’invenzione iconografica risalente alla fine del XII secolo. Compare nella rappresentazione del passo della Genesi relativo alla caduta nel peccato di Eva, di Adamo e dell’umanità intera. Alla cedevolezza di Eva risale un intenso e secolare programma di controllo delle donne. La raffigurazione del serpente con volto e corpo di donna raddoppia la responsabilità del genere femminile, ma soprattutto si insedia stabilmente, quasi senza essere notata; questa la grande forza e la vera insidia della ‘serpenta’.

Maria Giuseppina Muzzarelli insegna Storia medievale e Storia delle città all’Università di Bologna

Potere e giustizia - a partire dalle Allegorie del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti

Maurizio Viroli

Introduce Alessia De Marchi

Il contrasto fra buongoverno e malgoverno o, meglio, fra libertà repubblicana e tirannide: questo il tema che l’artista presenta in uno dei primi messaggi di propaganda politica realizzati in un’opera medievale. Quando i magistrati e i cittadini non si prendono cura del bene comune e ricercano soltanto il bene personale, la città cade inevitabilmente sotto il potere del tiranno che schiaccia la giustizia e domina con la crudeltà e la frode. Il buongoverno, allora, non solo è eticamente giusto, ma è anche vantaggioso per tutti sia sotto il profilo dei risultati economici che sotto quello della qualità della vita.

Maurizio Viroli è Professor Emeritus of Politics della Princeton University e Professor of Government della University of Texas di Austin

Patrioti e patriote - a partire dal Caffè Pedrocchi

Carlotta Sorba

Introduce Roberta Paolini

In questo piccolo gioiello neoclassico, un’ampia galleria aperta su tre lati, dal 1831 la società padovana si ritrova, beve caffè e cioccolata, legge giornali nazionali e internazionali. In quei decenni intrisi di passionalità patriottica anche i discorsi politici attraversano le sue sale e nel febbraio del 1848 le fucilate austriache contro gli studenti lasciano tracce nella Sala bianca. Da qui si può meglio immaginare cosa dovesse significare essere patrioti e patriote nell’Italia risorgimentale.

Carlotta Sorba insegna Storia dell’Europa contemporanea all’Università di Padova, dove dirige il Centro interuniversitario di storia culturale (CSC)

D’Annunzio e Mussolini rivali - a partire da un disegno sul Sesto centenario dantesco di E. Anichini

Emilio Gentile

Introduce Alessia De Marchi

Mussolini parla a Trieste nel 1918. D’Annunzio agisce a Fiume nel 1919. Il politico e il poeta lottano per lo stesso fine: riscattare la “vittoria mutilata”, sconfiggere i vincitori di Versailles, affidare la guida della nuova Italia ai combattenti della Grande Guerra. Vogliono la rivoluzione italiana contro la rivoluzione bolscevica. Ma il fondatore del fascismo e il Comandante di Fiume diventano rivali nella gara per il potere della Grande Italia. Mussolini o D’Annunzio? La storia non si scrive con i “se”. Ma anche con i “se”, la storia si fa.

Emilio Gentile è professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza

Il cammino dei lavoratori - a partire da Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo

Simona Colarizi

Introduce Nicolò Menniti-Ippolito

È passato più di un secolo da quando nel 1901 Il Quarto Stato venne esposto per la prima volta al pubblico. Nella volontà dell’autore l’opera doveva essere l’emblema del nuovo secolo, il secolo della società di massa con i suoi milioni di uomini e donne in marcia per diventare protagonisti del riscatto sociale degli operai e dei contadini ancora privi di cittadinanza. Cosa resta oggi di quel popolo di lavoratori che si muovono tutti insieme, pieni di fiducia, verso il “sole dell’avvenire”?

Simona Colarizi è professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza

Riferimenti

Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto

Luogo via dei Livello, 32 - 35139 Padova

Telefono 049 8777011 - Biglietteria 049 87770213

Fax 049 8763751

Email info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Sito web www.teatrostabileveneto.it

Info web

