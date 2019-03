“Lezioni di suono”, incontro con Nicola Sani in sala dei Giganti

Ritorna anche per il 2019 la Rassegna “Lezioni di suono”, iniziativa a cura dell’OPV-Orchestra di Padova e del Veneto, nata nel 2016 per la promozione della musica.

Giunte alla quarta dopo i successi ottenuti dai fortunati cicli di Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele e Giorgio Battistelli, le Lezioni di quest’anno vedranno protagonista Nicola Siani, direttore artistico dell’Accademia Chigiana di Siena e compositore richiestissimo con una particolare vocazione per il dialogo fra gli strumenti e il suono elettroacustico.

Articolate in tre lezioni-concerto tenute dallo stesso compositore, le Lezioni di Suono si terranno alle ore 17.30 nella splendida cornice della Sala dei Giganti in Piazza Capitaniato. Nelle stesse date alle ore 10.30 verrà proposta un’anteprima riservata alle scuole dal titolo evocativo Prima del suono; l’iniziativa nasce per offrire la possibilità agli studenti di confrontarsi da vicino con il compositore, ponendogli domande e interagendo in modo diretto con lui e con la sua musica.

Venerdì 3 maggio, ore 17.30

Orchestra di Padova e del Veneto

Sala dei Giganti al Liviano

Nicola Sani

Marco Angius Direttore

Sani Gimme Scelsi (2013, prima esecuzione italiana)

Scelsi Quattro pezzi su una nota sola (1959)

I tre concerti della sera saranno anticipati da una prova generale aperta alla mattina e rivolta alle scuole superiori, a partire dalle ore 10.30, dal titolo evocativo “Prima del suono”.

Informazioni

biglietto intero: euro 10

ridotto studenti e under 35: euro 8 e euro 5

Prima del suono: Biglietto unico euro 3 - acquistabile il giorno stesso dalle ore 10 al botteghino della Sala dei Giganti

Orchestra di Padova e del Veneto

Tel. 049 656848 - Tel. 049 656626

info@opvorchestra.it

www.opvorchestra.it

https://www.facebook.com/opvorchestra