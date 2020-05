“Libri dell’altro mondo”, il book club condotto da Giulia Pretta

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/258107575371059/

Torna “Libri dell’altro mondo”, il nostro book club condotto da Giulia Pretta, e torna in modalità Zoom! Faremo due chiacchiere direttamente dai divani e dalle poltrone di casa nostra, sorseggiando tisane, calici di vino o spritz.

Come funziona? Mandateci una mail con la vostra adesione su info@ilmondochenonvedo.it e vi risponderemo con il link di invito Zoom al quale connettervi.

L'evento

Non importa se non avete letto il libro, sarà comunque interessante e divertente

Vi aspettiamo su Zoom dunque, mercoledì 20 maggio alle 19!

Dettagli

“Chi conosce Amy March e chi invece Fanny Shaw? Chi ha seguito le avventure di Pippi Calzelunghe e chi quelle di Melina Melkerson? Eppure Amy e Fanny, Pippi e Melina sono sorelle di penna: escono dalla fantasia di Louisa May Alcott e Astrid Lindgren, solo che Amy e Pippi sono più famose.

Ecco cosa si leggerà nel bookclub “Libri dell’altro mondo”: libri nascosti. Andremo in cerca di libri timidi che stanno sugli scaffali più alti della libreria e che non abbiamo mai avuto occasione di sfogliare. Ma anche libri meno conosciuti di autori famosissimi. Ogni mese sceglieremo un titolo che ci farà compagnia. Con un bicchiere di spritz in mano e il libro nell’altra, ci troveremo poi per parlarne insieme.

Condurrà gli incontri Giulia Pretta, scrittrice e blogger con la passione per le -d eufoniche e lo spritz al Cynar.

Il libro di maggio: Come imbalsamare animaletti mutanti di César Aira (Sur)

Info web

