Libri, chiacchiere e cioccolata, incontro a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1567806326672280/

Libri, chiacchiere e cioccolata è un gruppo di lettura dedicato alla crescita personale e all’esplorazione della relazione con te stesso e con gli altri.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lo scopo di questo Bookclub è regalarti un po’ di tempo per stare a contatto con te, attraverso la lettura del libro individualmente, e un po’ di tempo per stare con altri lettori curiosi come te, confrontandoci dal vivo, sul libro del mese.

Potrai quindi coniugare, tempo di silenzio e riflessione tra te e te e tempo per condividere con altri in modo semplice ed informale, davanti ad una cioccolata e qualche dolcetto.

Partecipare è un modo per fare nuove amicizie e coltivare il tuo amore per la lettura, la tua curiosità e voglia di metterti sempre un po’ in gioco.

Tutte le informazioni più dettagliate le trovi qui ma per saperne di più e iscriverti puoi partecipare all’incontro di presentazione dell’iniziativa: sarà il 21 marzo alle 18! Questo primo incontro è gratuito ma occorre prenotarsi!

Info web www.claudiamandara.it