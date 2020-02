Presentazione de “I libri del Cuore”: Elianda Cazzorla ed Elsa Bettella all’associazione Madreterra

L' Associazione

Madreterra presenta:

I libri del Cuore, incontro con Elsa Bettella ed Elianda Cazzorla

I libri

Torno Casa

Racconto distopico

di Elsa Bettella

Isolina, un Martedì

di Elianda Cazzorla

Dove e quando

Venerdì 14 febbraio 2020 | ore 18

Associazione Madreterra

via Palestro 15 | Padova

Dettagli

L’insolito incontro vuole essere un’opportunità ulteriore di condivisione e di amicizia per la nostra associazione.

I due libri, pur se molto diversi per stile e contenuto, rimandano al grande tema delle relazioni e degli affetti e le due scrittrici parleranno una del libro dell’altra, sollecitate anche dalla vostra curiosità e dalle vostre domande.

L’incontro si terrà venerdì 14 febbraio h. 18 presso la sede dell'sssociazione Madreterra.

Al termine, un gustoso aperitivo!

Elianda Cazzorla

Elianda Cazzorla, nata a Bari, vive e lavora a Padova. È pubblicista, già insegnante di Lingua, letteratura italiana e storia nel liceo artistico ‘Amedeo Modigliani’. È coautrice dell’antologia Fabula (Bruno Mondadori, 1999) ristampata nell’edizione Per leggere. Fa parte del Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica GISCEL. Tra i suoi saggi: Tra parole vuote e parole piene. La negoziabilità della preposizione nei testi in Grammatica a Scuola (FrancoAngeli 2011). Ha pubblicato racconti in antologie collettive. Collabora con il blog Carte Sensibili, curando la rubrica ‘Passaggi con figure’ e la storia a puntate ‘Isolina’. Per la casa editrice Iacobelli ha appena pubblicato il romanzo Isolina, un martedì (novembre 2019).



https://cartesensibili.wordpress.com/category/elianda-cazzorla/

https://www.facebook.com/elianda.cazzorla

Elsa Bettella

Elsa Bettella, veneta di origine e milanese di adozione, ha una laurea in Scienze Politiche e ha frequentato diversi corsi di specializzazione lungo la sua vita professionale che si è svolta principalmente in due grandi ambiti. Quello economicofinanziario delle banche statunitensi e quello della consulenza e formazione per diverse Camere di Commercio italiane e straniere sul tema della creazione d’impresa. Entrambi questi ambiti le hanno consentito di viaggiare e conoscere realtà e persone di diversi Paesi. Questa è l’ufficialità. Dietro la quale si celano due altre fondamentali vicende e passioni e cioè i suoi Figli (Guido e Carola che vivono e lavorano in Australia) e la Scrittura. Predilige i racconti ma recentemente, oltre a Torno Casa edito da CLEUP ha auto pubblicato un romanzo (Continua a Cercarmi KDP.Amazon). Da circa due anni vive a Padova, sua sconsciuta città natale alla quale ha fatto ritorno.

Info web

https://www.facebook.com/events/415656869213204/