La rassegna "LibrIn Villa Roberti", tutti gli incontri con l'autore

Da mercoledì 9 ottobre a domenica 13 torna a Villa Roberti “LibrIn Villa”, gli incontri con l’autore: rassegna organizzata e realizzata dalla Biblioteca Campagnolese.

Ogni sera un incontro con autori e libri sulle tematiche ambientali, attraverso racconti, ricordi ed esperienze legate alla natura, per non dimenticare la catastrofe ambientale di ottobre 2018.

📚Tutti gli appuntamenti si svolgono nel Salone degli Affreschi e si concluderanno con un brindisi con l’Autore

❗Ingresso gratuito❗

📌Il forte vento che ha colpito lo scorso 30 ottobre tutta l’Italia del Nord con raffiche stimate intorno ai 140 km orari, ha provocato ingenti danni alle aree forestali italiane: «Un vento così forte non arrivava da almeno 40 anni e proveniva da Sud, una direzione dalla quale non ci si aspettano intensità dei venti così forti, assolutamente fuori norma, visto che sono semmai i venti da nord a soffiare forte sulle Dolomiti. Alberi nel bosco ce ne sono tanti e quelli nuovi ricresceranno velocemente, ma ci vorranno 100 anni perché raggiungano le dimensioni di quelli abbattuti».📌

In un giorno sono stati abbattuti tanti alberi quanti se ne abbattono in tutta Italia in un anno di attività selvicolturale, per una quantità di circa otto milioni di metri cubi di legno.

Il programma

Abbiamo il piacere quest’anno di ospitare nella nostra rassegna:

🟢 Mercoledì 9 ore 20.45

RAPHAEL di Giuliano Pisani - presenta Marilia Ciampi Righetti

🟢 Giovedì 10 ore 20.45

LA BELLEZZA SIA CON TE di Antonia Arslan - presenta Silvia

Forchetti

🟢 Venerdì 11 ore 20.45

ALBERI SAPIENTI, ANTICHE FORESTE di Daniele Zovi -

presenta Luca Sartori

🟢 Sabato 12 ore 20.45

TI HO SCONFITTO FELCE AQUILINA di Gian Battista Rigoni

Stern - presenta Stefano Salvagnin

🟢 Domenica 13 ore 16.30

IL CONTASTORIE di Luciano Favorido - presentano Roberto

Valandro e Daniela Giraldo Toscani

🟢 Lunedì 14 mattina - evento per le scuole di Brugine

FRIDA KAHLO NELLA SUA CASA AZUL di Michelangelo

Rossato - presenta Lucia Rosso

Per info

Info web

