“Libri sotto i portici” e “All’ombra del Gattamelata”: weekend artistico nella ‘Cittadella Francescana’

Torna “All’ombra del Gattamelata”, la rassegna d’arte e “Libri sotto i portici” mercato dei libri ed oggetti antichi che il prossimo fine settimana animerà la zona del Santo.

Sabato 9, dalle 8 alle 20, sotto i portici di via Cesarotti, gli antiquari saranno i protagonisti di “Libri sotto i portici”, la mostra mercato di libri ed oggetti antichi; domenica 10 novembre, stesso orario, pittori, scultori, fotografi, ceramisti ed altri artisti parteciperanno con le loro opere alla rassegna d’arte ”All’Ombra del Gattamelata”.

Nelle due giornate tutte le attività commerciali della zona resteranno aperte.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gattamelata e patrocinata dal Comune di Padova.

web info: http://www.comune.padova.it/ evento/rassegna-darte- allombra-del-gattamelata-e- manifestazione-libri-sotto-i- portici-anno-2019

Dettagli

Si avviano alla conclusione anche la Quinta Edizione de “All’ombra del Gattamelata” Rassegna d’Arte e di pittura, e la Seconda Edizione de “Libri sotto i portici” mercato dei Libri ed Oggetti Antichi, apprezzate manifestazioni organizzate dalla Associazione Gattamelata che da oltre venticinque anni si impegna nel recupero e nella valorizzazione di una delle zone più caratteristiche della città di Padova: la “Cittadella francescana”.

Le opere d’arte di pittura, di scultura e fotografia, i libri antichi, gli oggetti d’arte e di antiquariato torneranno nelle ancora una volta nelle strade limitrofe alla Basilica di Sant’Antonio, sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 17 circa, prima di salutare i Padovani ed in attesa di ritornare nella prossima Primavera 2020.

Ma le attività della Associazione Gattamelata non si fermano: in attesa di conoscere gli eventi in programma per le festività natalizie, per l’Associazione, con questo ultimo appuntamento è ora di bilanci. «È stata una buona annata ed una bella edizione – commenta Bruna Gallo, presidente della Associazione Gattamelata –. La partecipazione è stata buona anche se il meteo non sempre è stato clemente, ma i gruppi di pittori e di librai - circa una ventina a rotazione per ogni appuntamento - si sono oramai consolidati e tutti i partecipanti ci tengono a tornare, anno dopo anno. È anche un bel momento di relazione per gli espositori, che si incontrano volentieri all’ombra delle cupole della Basilica; un’occasione proficua di scambio e di confronto per i pittori che vengono ad esporre da tutto il Veneto così come per i librai e gli antiquari che giungono dal Trentino come dalla Toscana. E un bel momento per i padovani e per i turisti che vengono a visitare questa antica e bellissima parte della nostra città.»

Qualche novità in serbo per il prossimo anno?

«Queste sono iniziative oramai conosciute e apprezzate – prosegue Bruna Gallo – e la formula è ben avviata. “Libri sotto i portici” e “All’ombra del Gattamelata” sono pronti a tornare la prossima Primavera. Ma le attività della Associazione non si fermano certamente: per le prossime festività natalizie stiamo già organizzando tre eventi di musica e teatro per prepararsi a festeggiare il Natale con i padovani, i turisti, le famiglie. Saranno tre spettacoli ospitati nello Studio Teologico della Basilica di Sant’Antonio in programma nelle prime settimane di dicembre, ad ingresso libero con offerta che desideriamo devolvere al Progetto 2019 di Caritas Antoniana. Gli eventi natalizi dello scorso anno sono stati molto partecipati e ci hanno regalato grande soddisfazione: anche per il prossimo Natale, desideriamo unire all’allegria dello spettacolo la gioia di poter fare qualcosa, tutti insieme, per chi è in difficoltà, nel nome del nostro Santo».

Per informazioni:

Associazione GATTAMELATA | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982/

https://www.facebook.com/librisottoiporticipadova/