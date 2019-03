I libri per ragazzi tra traduzione e edizione, conferenza in francese e italiano a Padova

Les livres pour la jeunesse entre édition et traduction

Mercoledì 13 marzo, ore 16

Conferenza in francese e italiano di Mirella Piacentini, Università degli Studi di Padova

"Les récentes données éditoriales disponibles, tant au niveau européen que mondial, montrent la vitalité et le dynamisme du segment jeunesse, ainsi que l’apport décisif de ce segment à la multiplication des échanges internationaux sur le marché du livre. France et Italie entretiennent de relations étroites en matière d’édition jeunesse, ce qui nous invite à observer de plus près les enjeux de cette pratique traductionnelle, qui présente des difficultés inattendues et représente pour le traducteur un véritable défi".

Con la conferenza della dott.ssa Mirella Piacentini si apre un nuovo ciclo di conferenze che ci porterà alla fine di questo anno scolastico. Il ciclo sarà dedicato alle traduzioni:

- traduzioni di libri per i più giovani il 13 marzo, con la dott.ssa Mirella Piacentini;

- traduzioni di poesie attraverso le opere di Rimbaud il 10 aprile, con il prof. Bruno Arrighi;

- traduzioni e ajouts nelle traduzioni il 15 maggio, con la Prof.ssa Luciana Soliman.

Gli eventi si svolgono presso la sala Italia del Circolo Unificato dell’Esercito (Prato della Valle 82). L'ingresso è gratuito e libero previa comunicazione nominativi a afpadova@gmail.com entro il giorno della conferenza.